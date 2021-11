OrelSan sort "Civilisation", un nouvel album qui colle à l’époque

Mais derrière la décontraction, l’orfèvre est toujours là. Parmi sa nouvelle collection de joyaux, on trouve "Manifeste" et "L’odeur de l’essence" dans une veine de chroniques sociales et politiques.

A Paris (il se partage entre la capitale et sa Normandie natale), il habite non loin de la place de la République , point de ralliement des "manifs, ces rares endroits où énormément de personnes différentes se regroupent pour des raisons diverses, maintenir l’ordre, revendiquer, badauds…". Le personnage de l’aide-soignante du titre est né de ses fréquentes visites à sa "grand-mère en Ehpad", comme il le dévoile.

"Je ne suis pas trop l’actualité mais en parlant avec les gens qui m’entourent je vois que ça devient des thématiques de la campagne", avance-t-il modestement. Avant de développer : "En appelant l’album Civilisation je pensais surtout au départ à la science-fiction, à Fondation (livre culte) d’Isaac Asimov, le drapeau sur la pochette, c’était l’idée de reconstruction postapocalyptique".

L’apocalypse est là, déjà, entre le suicide d’un professeur de musique qui surgit dans "La quête", tout comme le désastre écologique et l’exploitation humaine en pointillé dans "Baise le monde".

Mais l’album n’a pas qu’un côté sombre. Humour et autodérision sont toujours là, comme sur le feu d’artifice "Casseurs Flowters Infinity" avec son complice Gringe. Et le disque s’achève sur une approche constructive de l’avenir.

Un opus entre "ombre et lumière", comme il le chante dans le premier et dernier titre, "Shonen" et "Civilisation". Comme une boucle qui marque l’heure du bilan et des perspectives.

"J’ai 39 ans, je suis marié, c’est le dernier album de mon contrat (avec la maison de disques), il y a une première partie réflexion sur le passé, un côté négatif puis un côté plus positif".