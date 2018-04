"One Kiss", le nouveau single de Calvin Harris et Dua Lipa en écoute

Le DJ et producteur Calvin Harris et la chanteuse Dua Lipa ont dévoilé leur nouveau titre très dance, le 6 avril.

Les deux artistes avaient évoqué l'arrivée du single "One Kiss" sur les réseaux sociaux cette semaine. Il est désormais en écoute et en téléchargement sur iTunes, Apple Music et Spotify, et même sur YouTube.

Ce single est le second du DJ paru cette année, après sa collaboration avec PARTYNEXTDOOR sur "Nuh Ready Nuh Ready", alors que Dua Lipa avait dévoilé en février dernier son morceau "High" issu de la bande-originale du dernier opus de la saga "Fifty Shades".

La chanteuse Dua Lipa s'est illustrée aux Brit Awards cette année comme Meilleure artiste britannique solo et Meilleure révélation. Elle a dévoilé son premier album éponyme en juillet dernier qui lui a valu de bonnes places dans les charts, notamment grâce au single "New Rules."