On se fait un karaoké Beatles ce week-end avec "Yellow Submarine" ?

Le film d'animation de 1968 sera diffusé en streaming à midi aux Etats-Unis (18h pour les internautes belges) le samedi 25 avril sur la chaîne Youtube The Beatles et permettra aux fans des Fab Four de chanter en même temps que le groupe.

plus d'infos sur la chaîne YouTube des Beatles

Les spectateurs pourront donc chanter sur des classiques des Beatles comme "Lucy In The Sky With Diamonds", "When I'm Sixty Four", "It's All Too Much" et "All You Need Is Love", car les paroles apparaîtront en bas de l'écran pendant cette diffusion exclusive.