"Not Today", le nouveau single d'Alessia Cara

La musicienne canadienne vient de dévoiler le clip de son nouveau single, peu de temps avant la sortie de son deuxième opus "The Pains of Growing", le 30 novembre.

Après avoir partagé la "lyric video" du morceau, la jeune chanteuse dévoile le clip de "Not Today" dans lequel elle apparaît habillée de son désormais traditionnel costume trois fois trop grand, les yeux dégoulinants de maquillage. Les fans découvrent leur idole se morfondre tout en déambulant chez elle.

Dans une publication sur Instagram, Alessia Cara a précisé que l'esthétique du clip s'inspirait du travail du cinéaste Wes Anderson.

"Not Today" sera à retrouver sur le deuxième album d'Alessia Cara "Growing Pains". Le titre fait suite aux singles "Growing Pains","A Little More" et "Trust My Lonely". Son premier opus, "Know It All", est sorti en 2015.