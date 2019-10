Normani publie un remix de "Motivation" avec 21 Savage

La musicienne américaine Normani vient de sortir une toute nouvelle mouture de son tube "Motivation", où elle convoque le rappeur 21 Savage.

L'ancienne chanteuse des Fifth Harmony avait fait sensation en août dernier, avec le tube "Motivation", accompagné d'un clip et d'une chorégraphie musclée. Quelque 63 millions de vues sur YouTube plus tard, la jeune femme remet le couvert et dévoile une nouvelle version du morceau, via un remix où elle invite le rappeur 21 Savage. 21 Savage a fait paraître son dernier opus "I am > I was" en 2018. On a aussi pu l'entendre sur “Wish Wish” de DJ Khaled avec Cardi B. à retrouver sur "Father Of Asahd".

Quant à Normani, l'artiste a multiplié les collaborations avec le rappeur 6Lack, sur le morceau "Waves" ou encore avec Sam Smith, sur le tube "Dancing With Strangers".