Norah Jones, Chaka Khan, Seal chantent sur l'album anniversaire de Joni Mitchell

Une brochette de stars de la musique, dont Norah Jones, Chaka Khan et Diana Krall, figure sur l'album compilation enregistré lors d'un concert organisé à l'occasion du 75ème anniversaire de la chanteuse-auteure et compositrice canadienne Joni Mitchell.

En novembre dernier, de nombreux musiciens, fans et amis de Joni Mitchell se sont retrouvés sur scène à Los Angeles à l'occasion de l'anniversaire de l'icône canadienne. Ce concert a été enregistré et paraîtra le mois prochain sous le titre "The Music Center Presents Joni 75: A Birthday Celebration."

Parmi les artistes présents sur cet enregistrement, on note James Taylor, Norah Jones, Chaka Khan, Rufus Wainwright, Brandi Carlile, Glen Hansard, Emmylou Harris, Diana Krall, Kris Kristofferson, Los Lobos with La Marisoul, Cesar Castro & Xochi Flores, Graham Nash et Seal.

Ces artistes ont offert leurs propres interprétations des chansons phares du catalogue de la chanteuse, par exemple, Brandi Carlile et Kris Kristofferson ont chanté en duo "A Case of You", Diana Krall a repris "Amelia" et Seal "Both Sides Now", tandis que Rufus Wainwright a livré une version très personnelle de "Blue".

L'album "The Music Center Presents Joni 75: A Birthday Celebration" paraîtra le 8 mars prochain. Voici son track listing:

"Dreamland" - Los Lobos with La Marisoul, Xochi Flores & Cesar Castro

"Help Me" - Chaka Khan

"Amelia" - Diana Krall

"All I Want" - Rufus Wainwright

"Coyote" - Glen Hansard

"River" - James Taylor

"Both Sides Now" - Seal

"Our House" - Graham Nash

"A Case Of You" - Kris Kristofferson & Brandi Carlile

"Down to You" - Brandi Carlile

"Blue" - Rufus Wainwright

"Court And Spark" - Norah Jones

"Nothing Can Be Done" - Los Lobos with La Marisoul, Xochi Flores & Cesar Castro

"The Magdalene Laundries" - Emmylou Harris

"Woodstock" - James Taylor

"Big Yellow Taxi" - La Marisoul, James Taylor, Chaka Khan, and Brandi Carlile

En Amérique du Nord, ce concert sera aussi diffusé dans certains cinémas le 7 février, plus d'infos sur www.joni75.com.