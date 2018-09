Noel Gallagher va bientôt publier son premier livre

L'ex-chanteur d'Oasis a annoncé qu'il allait publier son livre "Any Road Will Get Us There (If We Don't Know Where We're Going)" qui permettra aux fans de découvrir les coulisses de sa dernière tournée avec son groupe Noel Gallagher's High-Flying Birds.

Cet ouvrage, qui comprendra des photos et des anecdotes choisies par le musicien, reviendra sur la tournée Stranded On the Earth du groupe. Un marathon d'une année au cours duquel Gallagher et ses amis se sont produits aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Europe et en Asie du sud est.

Des centaines de photos, sur scène et en dehors, prises par Sharon Latham (ex photographe officielle de Manchester City) et des anecdotes et des entretiens avec les membres du groupe signés par le journaliste Hamish MacBain viendront compléter le livre.



"Any Road Will Get Us There (If We Don't Know Where We're Going)", paraîtra le 1er novembre. Plus d'infos sur le site officiel du musicien.



Une semaine avant parution, le 23 octobre, un entretien avec le musicien sera organisé à Londres, à Kings Place (King's Cross), il sera animé par le célèbre critique du Times, Will Hodgkinson.