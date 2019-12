"Nobody's Favorite", le nouveau clip de Rick Ross

Rick Ross s’offre un clip effrayant, à grand renfort de Ferrari, de yachts, d’argent et de quelques jeunes femmes dénudées. Réalisé par Shula the Don, le clip met aussi en scène le rappeur Gunplay, qui a mis aussi la main à la pâte pour cet extrait, issu du dernier album de Rick Ross, "Port of Miami 2". Ce dernier apparaît avec un masque rouge à cornes, machette à la main menaçant un malheureux qui a tout l’air d’être son otage.

"Port of Miami 2" est sorti en août dernier. Plus tôt ce mois-ci, il a fait équipe avec Lil Wayne et le batteur de Blink-182, Travis Barker, sur le morceau "Gimme Brain". Il est également apparu avec Swizz Beatz et DMX sur "Just in Case", le thème de la nouvelle série dramatique policière "Godfather of Harlem", lancée en septembre dernier sur la chaîne Epix.