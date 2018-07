"No Tourists", le prochain album de The Prodigy, sortira le 2 novembre

Le groupe britannique The Prodigy a annoncé la sortie de son prochain opus et au passage, a dévoilé le single "Need Some1".

Pour son nouveau single, The Prodigy met en scène un jeune homme, se réveillant dans un squat, pour retrouver ses compagnons de folie. Cette charmante équipée se retrouve d'ailleurs dans un bus sur lequel est accroché un tissu où l'on peut lire "No Tourists", le titre du prochain album du groupe.

Attendu pour le 2 novembre prochain, ce septième album fera suite à "The Day is My Enemy", sorti en 2015. The Prodigy a été révélé dans les années 1990 avec les tubes "Firestarter", "Breathe" ou "Smack My Bitch Up".

Le groupe, avec sa musique électronique furieuse, s'est aussi fait connaître avec ses clips étranges.

Regarder le clip de "Need Some1" de The Prodigy :