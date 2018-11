"No Geography", le prochain album des Chemical Brothers attendu pour le printemps 2019

"No Geography" fait suite à "Born In The Echoes" sorti en 2015, nommé aux Grammy Awards, qui a atteint la tête des ventes au Royaume-Uni. Sur ce nouvel album, figurera le titre "Free Yourself" dont le clip a été récemment dévoilé.

Le duo britannique a annoncé la sortie au printemps prochain de son neuvième album studio "No Geography" suivie par une tournée aux Etats-Unis, au Mexique et au Royaume-Uni.

Le groupe partira aussi en tournée qui s'ouvrira le 12 mai 2019 à Mexico et se poursuivra les 15 et 16 à Los Angeles et le 17 à San Francisco. Plus tard dans l'année, les Chemical Brothers se produiront au Royaume-Uni, le 21 novembre à Leeds, le 22 à Manchester, le 23 à Glasgow, le 28 à Cardiff et enfin le 29 à Birmingham.