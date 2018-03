Nine Inch Nails va sortir un nouvel album avant la fin juin

Au micro de la radio de la BBC, Trent Reznor et Atticus Ross du groupe Nine Inch Nails, ont annoncé qu'un nouvel opus sortirait avant la fin du mois de juin 2018.

Les musiciens ont précisé, lors de cette entrevue, que ce futur album sortirait bien avant leur participation au Meltdown Festival à Londres, prévue pour le 22 juin prochain.

Spin.com souligne que cet opus viendra clore la trilogie d'albums du groupe, qui a commencé en décembre 2016 avec "Not The Actual Events", et s'est poursuivie avec "Add Violence" en juillet dernier.

Nine Inch Nails est un groupe américain de rock industriel. La formation américaine a sorti son premier album, "Pretty Hate Machine", en 1989.