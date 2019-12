Nine Inch Nails annonce un nouvel album collaboratif

Dans une récente interview accordée au magazine Revolver, Trent Reznor et Atticus Ross ont laissé entendre que Nine Inch Nails travaillait sur de nouvelles collaborations. Le chanteur explique au magazine que la création de bandes originales lui ont donné envie d’expérimenter de façon plus approfondie cet exercice. Ils ont par ailleurs confirmé que Nine Inch Nails serait en tournée en 2020. "Hesitation Marks", le dernier album du groupe de rock industriel, date d’août 2013.

Le chanteur de Nine Inch Nails s’est également confié sur le succès de Lil Nas X et de son tube "Old Town Road", qui lui a valu un prix de la Country Music Association au mois de novembre. Le hit contient notamment un sample du morceau instrumental de Nine Inch Nails "34 Ghost IV", extrait de l’album "Ghosts I-IV" (2008). Alors que Reznor déclarait en début d’année à Rolling Stone qu’il était étrange pour lui d’entendre sa musique dans "Old Town Road", l’artiste a ajouté dans une récente interview que cette chanson lui restait désormais en tête. "À présent, le titre s’est fait une place dans Just Dance 2020, un jeu auquel jouent mes enfants. Ils se dépensent sur 'Old Town Road (Remix)", s’amuse-t-il.

En plus d’avoir figuré sur le hit de 2019, Trent Reznor et Atticus Ross ont vécu une année chargée. Les deux artistes ont notamment composé ensemble la BO de la série HBO "Watchmen", dont le troisième et dernier volume est disponible depuis quelques jours.