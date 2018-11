Nicki Minaj partage le clip du remix de "Good Form" avec Lil Wayne

L'irrévérencieuse rappeuse a convoqué son collègue Lil Wayne pour ce morceau qui figure dans sa première mouture sur le dernier opus de la musicienne "Queen".

C'est un clip tout en fesses que nous propose Nicki Minaj, pour le remix de son single "Good Form", qu'elle a interprété sans Lil Wayne sur son dernier album, "Queen", sorti en août dernier. Ce n'est pas la première fois que les deux rappeurs s'associent sur un morceau. Récemment, on a pu entendre Lil Wayne sur le titre "Rich Sex" de Minaj. Aussi, la jeune femme a prêté la voix sur "Dark Side of the Moon", single du dernier album de Wayne "Carter V".