Nicki Minaj, G-Eazy et 21 Savage sur le prochain album de Post Malone

Que les fans de Post Malone se réjouissent. Le jeune rappeur a publié via Instagram ce qui pourrait être la pochette de son deuxième album "Beerbongs & Bentleys", qui devrait paraître le 29 avril.

Sur ces 18 titres, figureront plusieurs collaborations avec Swae Lee du groupe Rae Sremmurd, 21 Savage, Ty Dolla $ign, Nicki Minaj, mais aussi G-Eazy et YG.

En 2016, Post Malone avait dévoilé son premier album, "Stoney". Et, l'année dernière, le rappeur s'était associé à 21 Savage sur le morceau "Rockstar".

Tracklist de "Beerbongs & Bentleys" :

1. Paranoid

2. Spoil My Night (feat. Swae Lee)

3. Rich & Sad

4. Zack and Codeine

5. Takin' Shots

6. Rockstar (feat. 21 Savage)

7. Over Now

8. Psycho (feat. Ty Dolla $ign)

9. Better Now

10. Ball For Me (feat. Nicki Minaj)

11. Otherside

12. Stay

13. Blame It On Me

14. Same Bitches (feat. G-Eazy & YG)

15. Jonestown (Interlude)

16. 92 Explorer

17. Candy Paint

18. Sugar Wraith

Regarder le clip "Rockstar" de Post Malone :