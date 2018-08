Nicki Minaj en duo avec Nas sur le morceau "Sorry"

Les fans de Tracy Chapman reconnaîtront sans problème les paroles de son tube "Baby Can I Hold You" sur le nouveau morceau de la rappeuse "Sorry". Le titre ne figure pas son dernier album "Queen" sorti le 10 août dernier. Si l'on en croit Pitchfork, c'est l'usage de ce sample qui aurait repoussé encore et toujours la sortie du disque, Tracy Chapman n'ayant pas donné sa bénédiction.

"Sorry" fait suite aux singles "Rich Sex" en featuring avec Lil Wayne, "Bed" avec Ariana Grande et "Chun Li".

L'opus "Queen" comprend aussi des collaborations avec the Weeknd, Future, mais aussi Eminem. Le dernier album de Nicki Minaj, "Pink Print" était sorti en 2014.

"Baby Can I Hold You" a fait l'objet d'une reprise dans les années 1990 par le boys band britannique Boyzone:

Ecouter "Baby Can I Hold You" par Boyzone sur YouTube :