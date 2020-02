Niall Horan annonce la sortie de son prochain "Heartbreak Weather"

Après plusieurs annonces et teasers sur Twitter, Niall Horan, ancien membre de la formation One Direction, vient d’annoncer la date et le titre de son second album solo. Baptisé "Heartbreak Weather", le disque sera disponible dès le 13 mars prochain. Les fans y retrouveront les singles "Nice To Meet Ya", "Put a Little Love On Me", ainsi que "No Judgement", un tout nouveau single que le musicien avait annoncé plus tôt dans la semaine, clippé par Drew Kirsch, qui a aussi officié pour Taylor Swift, ou encore John Legend, selon Billboard.

"Heartbreak Weather" fera suite à "Flicker", le premier album studio de l’ancien One Direction, paru en 2017. Dans les colonnes de Billboard, Niall Horan a déclaré : "Dans le dernier album, je me suis à moitié catalogué tout seul, parce que c’était ce que je ressentais à l’époque – j’ai pris une guitare acoustique et j’ai écrit des ballades, parce que cela me représentait et c’est ainsi que je voulais m’annoncer sur la scène musicale […]. Vous savez, nous sommes quatre ans plus tard maintenant (depuis "Flickr"). J’ai grandi en tant que personne, et je me sens plus en confiance et j’ai hâte d’y aller. Je pense que ma musique le montre."

Niall Horan se produira lors d’une tournée aux États-Unis, qui débutera le 20 avril prochain à Nashville.