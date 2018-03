"Never Say Die" le nouveau morceau de Chvrches

La formation britannique a dévoilé un nouveau morceau à retrouver sur son prochain album "Love is Dead".

Pitchfork rapporte que le titre "Never Say Die" serait l'une des chansons favorites de Lauren Mayberry, la chanteuse du groupe. "Elle évoque le mélange que nous entretenons dans notre musique entre obscurité et lumière", aurait-elle précisé.

Le groupe écossais a déjà dévoilé les morceaux "My Enemy" et "Get Out".

Attendu le 25 mai prochain, "Love is Dead" succédera au dernier album du groupe "Every Open Eye" sorti en 2015.

L'album "Love is Dead" est d'ores et déjà précommandable.