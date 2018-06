"Nervous" le nouveau single de Shawn Mendes

Après avoir dévoilé la "vidéo verticale" de son morceau "Nervous", le musicien propose un nouveau clip où peut le voir jouant de la guitare tout en se faisant enlacer par une personne hors-champ.

Le clip montre l'auteur-compositeur-interprète canadien seul sur un plateau avec sa guitare, son ampli et son équipement pour interpréter son morceau "Nervous". Alors que la vidéo progresse, les mains d'une femme apparaissent derrière lui. Celle-ci joue avec ses vêtements, lui caresse le visage et le gifle. Mendes s'en amuse et poursuit son morceau.

Shawn Mendes a dévoilé son troisième album éponyme en mai dernier.





Regarder le clip de "Nervous" de Shawn Mendes :