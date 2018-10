Neil Young sortira l'album live "Songs for Judy" enregistré en 1976

Le site spécialisé précise qu'une version vinyle sera aussi de la partie le 14 décembre prochain.

Tracklist de "Songs for Judy" :

1-Songs for Judy

2-Too Far Gone

3-No One Seems to Know

4-Heart of Gold

5-White Line

6-Love Is a Rose

7-After the Gold Rush

8-Human Highway

9-Tell Me Why

10-Mr. Soul

11-Mellow My Mind

12-Give Me Strength

13-A Man Needs a Maid

14-Roll Another Number

15-Journey Through the Past

16-Harvest

17-Campaigner

18-Old Laughing Lady

19-The Losing End

20-Here We Are in the Years

21-The Needle and the Damage Done

22-Pocahontas

23-Sugar Mountain

En mars dernier, le musicien était à l'affiche sur Netflix, du film "Paradox" réalisé par l'actrice Daryl Hannah, dont l'artiste a aussi signé la bande originale. En juin, un best of des Buffalo Springfield "What's That Sound", un groupe dont avait fait parti Neil Young, avait vu le jour.