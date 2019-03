Neil Young enflammera le Sportpaleis d'Anvers le 9 juillet

Le Canadien Neil Young donnera un concert au Sportpaleis d'Anvers le 9 juillet prochain, annonce mercredi l'organisateur Gracia Live. Neil Young s'était produit pour la dernière fois à Anvers en juin 2016.

Le légendaire chanteur et compositeur sera accompagné sur scène du groupe de rock country Promise of the Real, créé en 2008, avec lequel le Canadien tourne depuis un moment, précise Gracia Live. Dans les rangs de ce groupe se trouvent deux fils du chanteur et guitariste Willie Nelson.

Les tickets pour le concert du septuagénaire seront en vente à partir de ce vendredi.

