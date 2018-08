MTV Video Music Awards : Ariana Grande et Shawn Mendes se produiront

La cérémonie de remise de prix musicaux, qui aura lieu le 20 août prochain au Radio City Music Hall de New York City, se prépare en coulisses : Ariana Grande, Shawn Mendes et Logic sont les premiers noms annoncés pour chanter sur la scène des MTV Video Music Awards 2018, rapporte Variety.

Ariana Grande interprétera son nouveau single "God Is a Woman" issu de son prochain album "Sweetener" qui sortira ce mois-ci. Elle pourrait glaner cinq trophées dont ceux du clip de l'année pour "No Tears Left to Cry", de l'artiste de l'année et de la meilleure chanson pop de l'année ("No Tears Left to Cry").

Shawn Mendes reprendra quant à lui son titre "In My Blood" tandis que Logic chantera pour la première fois "One Day" avec Tedder de One Republic.

Il y a quelques jours, on apprenait que Jennifer Lopez ferait le show sur la scène des MTV Video Music Awards pour la première fois depuis 2001. Elle sera honorée en recevant le Michael Jackson Video Vanguard Award.

Les MTV Video Music Awards, organisés par la chaîne MTV, récompensent chaque année les meilleurs vidéo-clips des douze derniers mois écoulés.

Les nominations ont été annoncées le 16 juillet dernier. Cardi B part favorite avec dix mentions. Suivent The Carters (Beyoncé et Jay-Z) avec huit citations puis Childish Gambino et Drake (sept nominations chacun).