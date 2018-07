Morrissey partage un morceau inédit, "Blue Dreamers Eyes"

L'ancien leader du groupe britannique The Smiths vient de dévoiler un tout nouveau morceau, "Blue Dreamers Eyes".

Tout comme "By The Time I Get To Wherever I'm Going", la vidéo a été diffusée sur le compte de Sam Esty Rayner, qui serait le neveu du musicien, rapporte NME. C'est d'ailleurs ce dernier qui aurait réalisé la vidéo, qui regroupe une multitude de plans où l'on voit le chanteur en tournée entouré de ses fans.

Le musicien a dévoilé son 11e album studio “Low in High School” en novembre dernier.



Écouter "Blue Dreamers Eyes" de Morrissey :