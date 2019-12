"Money Play", le nouveau single de Burna Boy

Burna Boy - Money Play (Official Audio) - 27/12/2019 Burna Boy - Money Play (Official Audio) Stream/Download: https://Burna.lnk.to/MoneyPlayID Subscribe for more official content from Burna Boy: https://Atlantic.lnk.to/BurnaBoySubscribe Follow Burna Boy http://www.onaspaceship.com/ http://facebook.com/Officialburnaboy http://instagram.com/burnaboygram http://twitter.com/burnaboy http://soundcloud.com/burnaboy The official YouTube channel of Atlantic Records artist Burna Boy. Subscribe for the latest music videos, performances, and more.