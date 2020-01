Moby annonce un nouvel album appelé "All Visible Objects"

Le 16e album du DJ américain Moby sortira le 6 mars et succédera à "Everything Was Beautiful, and Nothing Hurt" (2018). Le nouveau disque contiendra les titres "Morningside" et "Rise Up In Love", ainsi que la reprise du titre de Roxy Music "My Only Love". Moby a déjà dévoilé le single "Power Is Taken", pour lequel il a collaboré avec le batteur de Dead Kennedys, D. H. Peligro.

Le musicien a annoncé que les bénéfices réalisés par la vente de l’album "All Visible Objects" seront reversés à différentes œuvres de charité. Parmi les bénéficiaires figurent Brighter Green, Rainforest Action Network, Extinction Rebellion, ainsi que des associations consacrées aux droits des animaux, comme Mercy for Animals, Humane League et International Anti-Poaching.

Depuis la sortie de l’album "Everything Was Beautiful, and Nothing Hurt" (2018), Moby a été impliqué dans plusieurs polémiques. L’artiste avait notamment dû présenter ses excuses à l’actrice Natalie Portman, au sujet d’une supposée relation entre les deux stars décrite dans ses mémoires.