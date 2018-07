Migos revisite le titre "Swang" de Rae Sremmurd

Le trio de rappeurs s'est offert un remix de "Swang" issu de l'album des deux frères "SremmLife2".

En mai dernier, Rae Sremmurd a dévoilé un triple album "SR3MM". Celui-ci comprend un album commun "SR3MM", mais aussi deux albums solo "Swaecation" de Swae Lee et "JXMTRO" de Slim Jimmy. Les trois opus compilent 27 morceaux dont des collaborations avec Pharrell Williams, Travis Scott, The Weeknd, mais aussi Young Thug, Future et Zoe Kravitz.

Le tout premier album de Rae Sremmurd "Sremmlife" est sorti en 2015.

Ecouter "Swang" de Rae Sremmurd remixé par Migos :