Marianne Faithfull signe un titre avec Nick Cave "The Gypsy Faerie Queen"

Ce nouvel opus sera le 21e de sa carrière rapporte Pitchfork.com. La magazine américain souligne aussi qu'il ne s'agit pas de la première collaboration entre l'Australien et la figure des Swinging Sixties. Les deux artistes ont donné de la voix ensemble sur le morceau "Late Victorian Holocaust".

Tracklist du prochain album de Marianne Faithfull "Negative Capability":

1- Misunderstanding

2-The Gypsy Faerie Queen

3-As Tears Go By

4-In My Own Particular Way

5-Born To Live

6-Witches Song

7-It's All Over

8-They Come at Night

9-Don't Go

10-No Moon in Paris

11-Loneliest Person

12-No Moon in Paris (Radio Edit)

13-They Come at Night (Alt. Version)