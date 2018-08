Madonna partage la version longue de sa performance lors du dernier Met Gala

Alors que la chanteuse célébrait ses 60 ans jeudi, elle a partagé via YouTube une vidéo de 13 minutes où ses fans peuvent redécouvrir dans son intégralité sa performance lors du dernier Met Gala, qui s'est tenu en mai dernier.

L'icône pop a interprété son tube "Like A Prayer", mais aussi "Hallelujah", ainsi qu'un nouveau morceau de son cru "Beautiful Game".

Des titres qui allaient à la perfection avec la thématique du Met Gala, organisé à l'occasion de l'exposition "Heavenly Bodies : Fashion and the Catholic Imagination", qui porte autour de l'imagerie catholique dans la mode. Celle-ci, présentée au Metropolitan Museum à New York, fermera ses portes le 8 octobre prochain.

Le dernier album de Madonna, "Rebel Heart" est sorti en 2015.