Mac Miller dévoile un nouveau morceau "What's the Use" et annonce une tournée

Le rappeur américain vient de partager un nouveau titre issu de son prochain album à venir "Swimming".

"What's the Use" fait suite au morceau "Self Care", qui apparaîtra lui aussi sur le prochain album de Mac Miller "Swimming" attendu pour le 3 août prochain. Le disque comprendra également le titre "Small Worlds".

L'artiste a par ailleurs annoncé son départ en tournée le 27 octobre, avec une première date à San Francisco puis partout en Amérique du nord.