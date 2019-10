MØ reprend "Bullet With Butterfly Wings" des Smashing Pumpkins

La musicienne danoise MØ vient de publier une reprise de "Bullet With Butterfly Wings" des Smashing Pumpkins, qui sera à retrouver sur l'album "Walshy Fire Presents : MMMMØ - The Mix" attendu pour le 1er novembre prochain. C'est dans une récente publication sur Instagram, que la chanteuse a annoncé sa sortie : "Je suis ravie de vous annoncer que "Walshy Fire Presents : MMMMØ - The Mix" sortira le 1er novembre et il me tarde que vous puissiez l'entendre ! Il s'agit d'un mélange de mes morceaux préférés, quelques faces B et une toute nouvelle reprise d'une de mes chansons favorites (...)". Sur ce disque de 17 titres figureront des collaborations avec Snakehips, Diplo, Charli XCX.

La version originale de "Bullet With Butterfly Wings" est parue dans l'album "Mellon Collie and the Infinite Sadness" des Smashing Pumpkins, sorti en 1995.