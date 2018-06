M.I.A, Nas et SZA suivront Lauryn Hill sur sa tournée "Miseducation"

Pitchfork.com annonce que l'ex-membre des Fugees sera entourée par la crème de la scène hip hop et RnB, pour la tournée anniversaire de son album phare "The Miseducation of Lauryn Hill" qui débutera en juillet en Amérique du Nord.

Pour célébrer les 20 printemps de son album culte, Lauryn Hill s'offre des convives de premier choix. Et pour cause, A$AP Rocky, M.I.A, Busta Rhymes, mais aussi Santigold, ou encore De La Soul seront de la partie. On retrouvera aussi le rappeur Nas, qui vient tout juste de dévoiler son dernier album produit par Kanye West, ou encore SZA.

Quelques membres de la fratrie Marley seront aussi présents comme Bambaata Marley ou Jo Mersa Marley.

Après une tournée en Amérique du Nord, la chanteuse passera sur le vieux continent et s'offrira la scène de l'AccorHotels Arena de Paris le 20 novembre prochain.

"The Miseducation of Lauryn Hill", premier album solo de Lauryn Hill, est sorti le 25 août 1998. Il comprend les tubes "Ex-Factor", "To Zion", avec Carlos Santana, "Doo Wop (That Thing)", "I Used to Love Him", accompagné par Mary J Blige, et la reprise de Frankie Valli "Can't Take My Eyes of You". Un opus récompensé par cinq Grammy Awards, dont celui du Meilleur album de l'année, et vendu à 20 millions d'exemplaires.