"Loving the Alien" : un coffret dédié à la musique de Bowie dans les 80s va sortir en d'octobre

Parlophone a annoncé la sortie d'un coffret qui comprendra notamment un album live inédit de Bowie mais aussi une nouvelle version de "Never Let Me Down".

"Loving The Alien" débarquera le 12 octobre et proposera aux fans plusieurs opus dont une toute nouvelle version de "Never Let Me Down".

Le coffret contiendra une version inédite de l'album live "Serious Moonlight" enregistré à Montréal en 1983. Un autre live enregistré à Montréal en 1987 "Glass Spider" sera édité en vinyle pour la première fois.

Il est aussi question de la réédition de "Re: Call 4" une compilation de raretés, de face B, de démos ou de titres issus de bande originale de films comme "Labyrinthe", "Absolute Beginners" ou encore "Quand souffle le vent".



Chaque coffret contiendra un ouvrage avec des clichés jamais publiés alors.

Le chanteur britannique est décédé en janvier 2016 d'un cancer qu'il avait réussi à dissimuler au public jusqu'au bout, juste après son 69e anniversaire.