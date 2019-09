Lindsay Lohan fait son retour avec le titre 'Xanax'

Le 28 août, le DJ Kris Fade a donné un avant-goût exclusif sur Virgin Radio Dubai du single "Xanax" de la chanteuse et actrice américaine Lindsay Lohan. Le présentateur de l'émission a décrit cette chanson comme traitant de "l'angoisse, de la pression et du fait de prendre soin de soi." Bien que Kris Fade n'ait dévoilé que trente secondes de ce titre, il a annoncé que "Xanax" allait sortir très prochainement. Il trouve cette chanson "incroyable" et de très bonne qualité. "Xanax" marquera le retour de Lindsay Lohan après 11 années d'absence des studios d'enregistrement, à l'exception de son apparition sur l'album "Paper Gods" de Duran Duran en 2015. Ces derniers mois, l'actrice/chanteuse a laissé présager son retour sur la scène musicale, notamment en postant sur les réseaux sociaux des photos la montrant en studio d'enregistrement.

Son tout premier album, intitulé "Speak", paru en 2004, est devenu disque de platine aux États-Unis avec plus d'un million d'exemplaires vendus. Elle a sorti l'année suivante un deuxième opus, "A Little More Personal (Raw)". En 2008, elle a publié le single "Bossy", un titre qui est devenu le thème de son émission de télé-réalité "Lindsay Lohan's Beach Club".

La chanteuse fait actuellement partie des jurés de l'émission télévisée "The Masked Singer Australia."