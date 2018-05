Les tubes de Prince repris par des orchestres symphoniques

Le spectacle "4U: A Symphonic Celebration of Prince" se produira à partir du mois de septembre prochain, en hommage à Prince, disparu en 2016, annonce Pitchfork.com.

Ces concerts auront la particularité d'être co-organisé par Questlove du groupe américain The Roots. Un orchestre, et une troupe de chanteurs, interpréteront les titres du regretté Kid de Minneapolis accompagnés de vidéos et de photos.

La tournée débutera en septembre 2018. Si le site ne présente que des dates aux Etats-Unis, on peut y lire que des concerts se tiendront en Europe. Il est précisé que de nouvelles dates seront ajoutées pour 2019.

Atom Factory, qui supervise l'héritage de Prince, a annoncé la sortie le 28 septembre prochain d'un album composé d'inédits de Prince.

Auparavant, le 18 mai, plusieurs tenues de scènes, une guitare et des accessoires utilisés en concert par Prince vont être vendus aux enchères à New York par la maison Julien's Auctions, un peu plus de deux ans après sa mort.

Prince est décédé à 57 ans le 21 avril 2016, victime d'une overdose de fentanyl, un analgésique très puissant, qu'il aurait ingéré par erreur.