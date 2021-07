Les Sparks : influenceurs, intrigants, inclassables

"Comme « Annette » a pris huit ans, on s’est dit est-ce que ça va recommencer ? (rires), mais non, on a gardé la foi et Leos n’a pas dévié du projet", commente Ron, affable, loin du personnage qu’il cultive -visage figé et regard hanté- sur scène ou dans les shows télé.

C’est l’époque de "This Town Ain’t Big Enough for Both of Us", classé numéro deux en Grande-Bretagne. Produits par Giorgio Moroder à l’approche des années 1980, ils courront les plateaux télé du vieux continent avec "The Number One Song In Heaven" ou encore "When I’m with You".

La rencontre feu d’artifice avec les Rita Mitsouko, "Singing In The Shower", hit en France, toujours dans les années 1980, ou encore "When Do I Get to Sing My Way", tube en Allemagne dans les années 1990, sont également notables. "Les Sparks, c’est un style unique qui naît de l’association de leurs personnalités. Comme les Rita, deux entités artistiques qui deviennent une signature", se souvenait il y a peu pour l’AFP Catherine Ringer.