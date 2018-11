Les sorties musique de la semaine

"Caution" de Mariah Carey

La diva américaine et bien de retour avec un nouvel opus, quatre ans après la sortie de "Me. I Am Mariah...the Elusive Chanteuse". De ce nouveau disque, la musicienne a déjà dévoilé plusieurs singles dont "The Distance" en collaboration avec Ty Dolla Sign. Mariah Carey a aussi partagé les morceaux "GTFO" et "With You", une ballade sirupeuse, dont elle a le secret.