Les Pixies annoncent un nouvel album et un podcast

Un documentaire divisé en douze parties, baptisé "Past Is Prologue", viendra expliquer le processus de création du prochain opus des Pixies, rapporte Pitchfork.com.

Le dernier album des Pixies "Head Carrier" est sorti en 2017. En 2018, le groupe américain de rock alternatif a célébré ses 30 ans de carrière en rééditant les disques de ses débuts "Come on Pilgrim", paru en 1987, et "Surfer Rosa", sorti l'année suivante.

Le groupe sera en tournée aux Etats-Unis et au Canada avec la formation californienne Weezer, en mars et avril prochains.