Les nouveaux titres d'ABBA enfin dévoilés en septembre ?

New #ABBA songs in September 2020? “That’s what we’re aiming for,” says Benny ???? pic.twitter.com/LmFTBoYVJi

Les détails concernant ces nouveautés sont peu nombreux, bien que les icônes de la musique suédoises aient annoncé leur retour en studio dès 2018, après 35 ans d’absence. À l’époque, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson et les chanteuses Agnetha Fältskog et Frida Lyngstad avaient noté dans un communiqué qu’ils avaient enregistré deux nouveaux titres : "I Still Have Faith in You" et "Don’t Shut Me Down."

"I Still Have Faith in You" devait être dévoilé sur la BBC en décembre 2018, alors que le quartet préparait une tournée au cours de laquelle leurs chansons allaient être reprises par des hologrammes. "La décision de lancer ce projet de tournée avec des avatars ABBA a eu une conséquence inattendue. Tous les quatre avons pensé qu’après 35 ans, il serait marrant de retrouver le chemin des studios d’enregistrement", avait commenté ABBA à l’époque. La parution avait été repoussée à début 2019, mais les titres n’ont finalement pas été dévoilés et la tournée a été reportée.

À propos des deux chansons "I Still Have Faith in You" et "Don’t Shut Me Down", Bjorn Ulvaeus s’est dit très fier. "L’une est très pop, très dansante. L’autre est plus intemporelle, introspective, c’est tout ce que je peux en dire. C’est de la tristesse nordique, mais en même temps joyeuse", avait lancé le chanteur à l’occasion de l’avant-première londonienne de "Mamma Mia ! Here We Go Again", en juillet 2018.