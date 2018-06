Les membres de Migos, trafiquants dans leur dernier clip "Narcos"

La bande à Quavo, Offset et Takeoff est de retour, dans un clip les mettant en scène sous les traits de trafiquants de drogue.

Dans ce clip, réalisé par Quavo, on peut voir les trois compères dans une somptueuse villa, comptant leur argent, buvant du champagne et s'offrant des balades en bateau. Une vie idyllique qui va prendre une autre allure quand une affaire va mal tourner.

Le single "Narcos" apparaît sur l'album "Culture II", dévoilé cette année et qui s'est retrouvé en tête du classement iTunes dans près de soixante pays. Le 26 juillet prochain, le groupe doit accompagner Drake lors d'une tournée appelé "Aubrey and the Three Migos".

Regarder le clip de "Narcos" de Migos :