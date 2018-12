Les Franglaises de retour à l'AB le 14 décembre

Jamais 2 sans 3, les Franglaises font leur "viens-retour encore" (come back again) avec une troisième édition toujours plus déjantée !

Les 12 compères nous emmènent dans une mise en scène hilarante, copiant les Opéras Pop à l’américaine et virant au cabaret fou version Monty Python.

Détournant le jeu du blind-test, Les Franglaises traduisent les grands standards de la pop anglo-saxonne au premier degré et à la façon "google-trad".

Depuis 2011, cette équipe d’artistes tout-terrain (musiciens, chanteurs et comédiens) avant tout copains (depuis le lycée pour certains) a fait le tour de la France avant de voir s’ouvrir les portes du monde et du reste de la Francophonie. De passage en Belgique au Cirque Royal en mars 2017, Les Franglaises ont su, comme partout ailleurs, fédérer le public autour d’un show mémorable.

Les Franglaises se réjouissent de retrouver Bruxelles, cette fois en configuration "debout" à l’Ancienne Belgique, pour encore plus d’interaction et, pourquoi pas, la possibilité de transformer la salle en vrai dancefloor au son des master-pieces anglo-saxons … en version décalée !

Ce nouveau spectacle adapté, plus rock et encore une fois enrichi, promet son nouveau lot de surprises, de chorégraphies désopilantes et d’effets spéciaux.

Un show explosif, complet et burlesque.

Vous pourrez danser, vous éclater, rire et rêver sur vos hits préférés.

A l’AB, la standing ovation dure 1h30 !

À (re)découvrir le 14 décembre 2018 à l’Ancienne Belgique.

Info & Tickets sur le site de l'AB