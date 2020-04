Les écoutes du titre "Lean On Me" explosent depuis le décès de Bill Withers

Alors que Bill Withers nous a quittés le 30 mars dernier à l'âge de 81 ans , le titre "Lean on Me", issu de son second album ("Still Bill"), connait un regain de popularité exceptionnel sur les services de streaming musical.

La chanson "Lean On Me" avait permis à l'icône de la soul de s'adjuger deux premières places dans les charts américains, dans les catégories R&B et pop, lorsqu'elle est sortie en 1972.

Billboard rapporte que "Lean On Me" a accumulé 4,1 millions de clics aux Etats-Unis entre les 3 et 5 avril, soit une progression de 729% par rapport aux 496.000 écoutes cumulées fin mars. On notera que sa mort n'a été annoncée que le 3 avril par sa famille, soit 4 jours après son décès.

Ce titre, qui a été souvent repris, n'est pas le seul extrait du catalogue du crooner a avoir enregistré une forte popularité depuis l'annonce de son décès.

Des données émanant de Nielsen Music/MRC Data, montrent que "Lovely Day" et "Ain't No Sunshine" ont respectivement généré 3,1 millions et 2,7 millions d'écoutes en streaming aux Etats-Unis entre les 3 et 5 avril.

Les ayants droit du musicien ont vendu 83.000 téléchargements payants aux Etats-Unis sur la même période, soit une progression de 7.159% en comparaison avec les 1.000 chansons achetées entre le 31 mars et le 2 avril dernier.

