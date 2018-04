Les Cowboys Fringants à l’AB: une immense communion!

Attendu depuis très longtemps par ses fervents supporters belges, le groupe québécois a donné un concert dantesque ce lundi soir ! Petite papote avec leur chanteur Karl Tremblay avant de rentrer dans l’arène… C’est peu d’écrire que ses retrouvailles avec le public belge étaient attendues ! Leur dernier album "Octobre" date déjà de 2015 et la dernière fois qu’ils sont venus par chez nous remonte à beaucoup plus loin encore. "On tourne encore avec ce dernier disque au Québec. On essaie d’aller partout où les gens veulent nous voir. Parfois dans des coins assez reculés du territoire", nous confie Karl Tremblay, le chanteur de cette joyeuse troupe quelques heures avant de monter sur scène. "On aimerait vraiment venir plus souvent en Europe, mais c’est plus compliqué parce que, entretemps, on a eu des gamins."

Il est vrai que la relation entre ce groupe de folk-rock québécois et son public en Europe est vraiment particulier. D’une rare ferveur et d’une fidélité exemplaire. "Notre première visite loin de chez nous date déjà de 2004. A l’époque, grâce aux débuts d’internet et des forums de discussion, il y avait beaucoup de fans français, belges et suisses qui nous disaient de venir. C’était essentiellement des gens qui avaient vécu ou avaient des connaissances au Québec. Sans aucun passage en radio ni sans vendre aucun disque en Europe, on a pris le risque, et l’Elysée Montmartre à Paris était plein à craquer. Les gens connaissaient toutes nos chansons par cœur. C’était incroyable, et cet engouement ne s’est jamais démenti, c’est dingue ! "