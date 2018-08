Les Chainsmokers dévoilent un nouveau single "Side Effects"

Le clip de "Side Effects" met en scène l'actrice Camila Mendes, sous les traits d'une employée d'hôtel exténuée par le travail. Après avoir reçu un message de son patron lui annonçant qu'elle allait travailler tout le week-end, la jeune femme se lâche et improvise une chorégraphie sur son lieu de travail, au son du dernier tube des Chainsmokers.

"Side Effects" fait suite aux titres "Sick Boy", "You Owe Me", "Everybody Hates Me" et "Somebody". Le groupe de pop serait en train de travailler sur le successeur de leur dernier album "Memories… Do Not Open" sorti en 2017, précise Rollingstone.com.

Camila Mendes est connue pour son rôle dans la série "Rivendale".