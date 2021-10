Les célèbres studios Abbey Road fêtent leur 90ème anniversaire en musique

S’ils étaient fréquemment utilisés par le compositeur britannique Sir Edward Elgar dans les années 30, ils acquièrent une renommée internationale trois décennies plus tard grâce aux Beatles. Au fil des années, John Lennon et ses acolytes y ont enregistré 190 de leurs 210 chansons, dont des classiques comme "Help !", "Come Together" et "Let It Be" .

Forts de ces accomplissements, les studios Abbey Road fêteront leur 90ème anniversaire les 11 et 12 novembre prochains avec leur propre festival. Ils accueilleront de nombreux artistes, ingénieurs et professionnels de la musique pour une série de masterclasses, sessions de questions-réponses, ateliers pratiques et concerts. Parmi eux se trouvent le producteur Steve Mac, le guitariste et auteur-compositeur Nile Rodgers, la chanteuse Olivia Dean, le producteur et multi-instrumentiste Greg Wells ainsi que les compositeurs Steven Price et James Newton Howard.

Celles et ceux souhaitant assister à "Abbey Road Amplify" peuvent participer à un tirage au sort sur le site officiel de l’événement. Il sera dans tous les cas retransmis en direct en ligne pour les amateurs de musique du monde entier.

"Alors qu’Abbey Road fête ses 90 ans cette année, nous nous concentrons sur l’avenir et sur la création d’opportunités pour inspirer et informer la prochaine génération d’artistes, d’auteurs, de compositeurs et de producteurs. Nous avons eu la chance d’accueillir dans nos murs 90 ans d’innovation et de créativité musicales. C’est pourquoi, avec nos amis du secteur, nous partageons nos connaissances et notre expérience pour aider les nouveaux talents à se lancer dans l’aventure", a déclaré Mark Robertson, responsable de la communication chez les studios Abbey Road.

Hormis le festival, les studios Abbey Road accueilleront de nombreux autres événements artistiques et musicaux en novembre. Cela sera le cas du podcast "Soundtracking" d’Edith Bowman, une émission spéciale de "Tortoise ThinkIn" ainsi qu’une des "Twitter Listening Parties" de Tim Burgess.