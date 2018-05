Les Backstreet Boys reviennent avec un nouveau single

Les Backstreet Boys ont dévoilé leur nouveau single intitulé "Don't Go Breaking My Heart", accompagné de son clip dans lequel on retrouve les cinq membres danser et chanter comme à leurs débuts.

Le groupe américain, qui a récemment fêté son 25ème anniversaire, a révélé via Twitter cette semaine qu'un nouveau single allait bientôt être dévoilé.



Kevin Richardson, l'un des cinq chanteurs, a déclaré à propos de la chanson que "à la minute où nous avons entendu le titre nous savions qu'elle était spéciale. (...) Lorsque ce groove débarque au second couplet, oh la la."

Ce titre électro-pop est bien sûr accompagné d'un clip dans la plus pure tradition des Backstreet Boys, il a été réalisé par Rich + Tone, habitués des collaborations avec ce boys band .

Les Backstreet Boys ont dévoilé leur dernier album studio en date, intitulé "World Like This", en 2013. Même s'il n'est pas encore sûr que "Don't Go Breaking My Heart" figure sur un prochain album, le groupe a précédemment évoqué travailler sur son 10ème LP.