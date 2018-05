Les Arctic Monkeys dévoilent le clip "Four Out Of Five"

Le groupe britannique a mis en ligne sur YouTube un single issu de leur dernier opus "Tranquility Base Hotel & Casino", "Four Out Of Five".

Pour ce nouveau clip, la bande d'Alex Turner se retrouve dans un palais, où elle tourne un film intitulé "virtual lifestyle packages".

Le morceau "Four Out Of Five" est issu de l'album "Tranquility Base Hotel & Casino" sorti le 11 mai dernier.

Plus tôt dans l'année, le groupe a annoncé sa première tournée en trois ans, précise Pitchfork.com. Les Arctic Monkeys seront sur les scènes de quelques festivals comme le Primavera Sound ou encore le Firefly Fest.

Leur dernier opus "AM", est sorti en 2013.



Regarder le clip de "Four Out Of Five" des Arctic Monkeys :