Les albums les plus attendus de l'automne

Pre order the album here: https://IggyPopOfficial.lnk.to/FreeSo "James Bond" written by L. Thomas Iggy Pop - Vocal Faith Vern - Additional Voice Leron Thomas - Trumpet Robin Sherman - Bass Thomas Glass - Drums Ari Teitel - Guitar Director: Simon Taylor Director of Photography: Rob Baker Ashton Faith Vern filmed by James Sutton Leron Thomas Filmed by Florian Pellissier Producer: Henry McGroggan Production Company: Tomato Location: Sweat Records Miami / special thanks to Lolo Reskin Photo: Rob Baker Ashton

Free, the first new Iggy Pop album since 2016's Post Pop Depression, will be released September 6 on Caroline International/Loma Vista. Pre order the album here: https://IggyPopOfficial.lnk.to/FreeSo "Free" J.Osterberg Jr./Noveller (S.Lipstate) Iggy Pop - vocal Noveller - Guitarscape Leron Thomas - Trumpet Artwork and Design: Tomato Cover photo by NP Novak from the short film "The Dawn" starring Iggy Pop

Stream & Download: https://ad.gt/1999 Directed by Ryan Staake & Charli XCX Production Company: Pomp&Clout Creative Direction: WP&A Executive Producer: Ryen Bartlett Head of Production: Kevin Staake Producer: Rich Salamone Production Manager: Wojtek Stypko Associate Producer: Eric Margulies Director of Photography: Santiago Gonzalez Production Designer: Miles Ford Mullin Wardrobe Stylist: Rebecca Grice Makeup Artist: Danielle Kahlani Hair Stylist: Nicole Kahlani HMU (Troye): Carla Rosso and Steph Ruiz de Chávez Choreographer: Erin Murray Editor: Ryan Staake Online Editor: Ryosuke Tanzawa VFX by Pomp&Clout VFX Artists: Pete Puskas, Aaron Vinton & Ryan Staake Machine Learning: Andrew Pouliot Colourist: David Torcivia

https://ad.gt/gone Pre-order the new album 'Charli', and check out tour dates here: https://www.charli-the-album.co.uk Director: Colin Solal Cardo Producer: Amber Felix Production Company: FRIEND

En attendant la sortie de l'album, Charli XCX a fait paraître "Gone" avec Christine and the Queens, "Cross You Out" avec Sky Ferreira, "1999" avec Troye Sivan, et "Blame It On Your Love", où elle est accompagnée de Lizzo.

La diva de la pop a annoncé la sortie de son prochain album, "Charli", le 13 septembre. Charli XCX est la productrice exécutive des 15 titres de l'album. Elle s'est adjoint les services de son fidèle collaborateur AG Cook, avec qui elle a déjà travaillé sur ses mixtapes de 2017, "Number 1 Angel" et "Pop 2". On sait que la chanteuse de 27 ans s'est également entourée d'invités de renom comme Clairo, Sky Ferreira et Christine and the Queens.

The Lumineers' III is a visual exploration of the band's third and latest album. In three chapters corresponding with the album's ten tracks, we follow three generations of a working-class family. The film will have its worldwide premiere in the special events category at the Toronto International Film Festival on September 8th, 2019. III – the new album available September 13, 2019, pre-order here: https://thelumineers.lnk.to/III Director: Kevin Phillips Produced by: Neighborhood Watch

III – the new album available September 13, 2019, pre-order here: https://thelumineers.lnk.to/III Chapter 1: Gloria Sparks out now; stream it here: https://TheLumineers.lnk.to/GloriaSparks Chapter 2: Junior Sparks out now; stream it here: https://TheLumineers.lnk.to/JuniorSparks Chapter 3: Jimmy Sparks coming soon Director: Kevin Phillips Produced by: Neighborhood Watch If you or someone you know is struggling with alcohol abuse, please contact https://www.aa.org

"Why Me ? Why Not" par Liam Gallagher

Le deuxième album solo de l'ancien chanteur d'Oasis, "Why Me ? Why Not", arrivera dans les bacs le 20 septembre 2019. Ce deuxième opus a été coécrit et réalisé par Andrew Wyatt et Greg Kurstin, lesquels ont déjà travaillé avec Liam Gallagher sur son premier album, "As You Were", paru en 2017.

"Pour l'album précédent, j'ai écrit certains des titres tout seul, mais ici, ce n'est que du travail d'équipe. Parce que je veux que le résultat sonne encore mieux que 'As You Were' [...]. Je veux que ce deuxième album marque un pas en avant, dans la mesure où la chose la plus difficile à faire, c'est de faire la même chose en mieux. Et c'est ce qu'on a fait.", a déclaré le musicien britannique dans un communiqué.

Liam Gallagher a déjà fait paraître quatre extraits de "Why Me ? Why Not" : "Shockwave", "The River", "Once" et "One of Us". Quant à son dernier documentaire, "As It Was", il sortira sur les écrans américains en même temps que son nouvel album. Ce long-métrage, réalisé par Gavin Fitzgerald et Charlie Lightening, traite de son ascension vers la célébrité et de la vieille querelle qui l'oppose à son frère Noel Gallagher.

The official video for Liam Gallagher's One Of Us Video written and directed by Peaky Blinders creative duo Steven Knight and Anthony Byrne Pre-order the new Liam Gallagher album Why Me? Why Not. now: https://liamgallagher.com/whymewhynot