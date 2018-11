Les albums de la fin de l'année avec Meek Mill, Alessia Cara, Gucci Mane

Bien que la fin de l'année approche, certains des albums les plus attendus de 2018 ne sont pas encore sortis, en voici une sélection pour les fêtes.

The 1975, "A Brief Inquiry Into Online Relationships" - 30 novembre Le prochain album des Anglais de The 1975 comprendra les singles "Love It If We Made It", "Sincerity is Scary" et "Give Yourself a Try", déjà présentés. Ils accompagneront la sortie de ce troisième album studio d'électro-rock épique d'une tournée en Europe, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord.

Alessia Cara, "The Pains of Growing" - 30 novembre Le second album de la jeune Canadienne fait suite à "Know It All", paru en 2015. Il marque son retour après sa récompense de Meilleure nouvelle artiste remportée aux Grammy Awards cette année. Les titres "Not Today", "Growing Pains", "A Little More" et "Trust My Lovely" figurent tous sur ce LP.

Meek Mill, "Championships" - 30 novembre Le nouvel album du rappeur de Philadelphie marquera son retour depuis sa récente sortie de prison. Peu d'infos ont fuité au sujet de ce nouvel opus à part une collaboration avec Cardi B.

Gucci Mane, "Evil Genius" - 7 décembre Après ses deux albums parus en 2017, le rappeur prolifique revient avec un nouvel opus sur lequel figurent "Wake Up In The Sky" avec Bruno Mars et Kodak Black, "Solitaire" avec Glacier Boyz et "I'm Not Goin'" avec Kevin Gates. D'autres collaborations sont attendues avec les artistes Quavo, 21 Savage et Lil Skies.

XXXTentacion, "Skins" - 7 décembre L'album posthume du rappeur de Floride, mort en juin dernier, comprendra le single "Bad!" dévoilé en début de mois.

Offset - 14 décembre Le dernier membre du groupe Migos à publier un album solo a annoncé cet opus pour le 14 décembre via Twitter. Rien d'autre n'a fuité à propos de cet album. Migos - Album Culture 2