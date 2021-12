Les 7 de BTS gardent leur couronne de Rois de Twitter

Il n’aura fallu qu’un selfie de Jungkook pour que les membres de BTS confirment leur statut de rois de Twitter . Accompagné d’un simple émoji, ce post a amassé 3,2 millions de likes depuis que le groupe de K-pop l’a publié le 25 janvier dernier. Il est également devenu le deuxième tweet le plus populaire de l’année, derrière un message de Joe Biden suite à son investiture en tant que président des États-Unis.

Peu de personnalités sont aussi influentes sur Twitter que BTS. Le boys band sud-coréen est à l’origine d’un des tweets les plus "likés" de l’année 2021 sur le réseau social. Un exploit qui atteste de l’immense popularité du groupe sur Internet, malgré la barrière de la langue.

Mais ce n’est pas tout : BTS est également à l’origine du post le plus partagé sur le réseau social de ces douze derniers mois, selon Twitter. Il s’agit d’une capture d’écran d’une déclaration officielle de Jungkook, RM et leurs acolytes face à la recrudescence de violences et d’actes haineux à l’encontre de la communauté panasiatique à travers le monde.

"Nous sommes en deuil et en colère. En tant qu’Asiatiques, nous avons aussi été victimes de racisme. Nous avons été la cible d’insultes et de moqueries en raison de notre apparence. On nous a même demandé pourquoi des Asiatiques parlaient anglais", écrivent-ils, tout en notant que "[nos] propres expériences sont sans importance par rapport aux événements qui se sont produits ces dernières semaines".