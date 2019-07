Lenny Kravitz dévoile son nouveau clip "5 More Days 'Til Summer"

Lenny Kravitz - 5 More Days 'Til Summer - 23/07/2019 #raisevibrationtour2019 North America Tickets are on sale now. http://Lennykravitz.com Direction: Noah Becker Production: Tainá Moreno & Noah Becker for Baketown DOP: Alexander Schneider Art Direction: Alexander Pankiv-Greene Actor: Carlos Lagoeiro Styling: Sina Braetz for OOR Studio Hair & Make Up: Janina Zais Post-production house : Royal Post Post-production coordinator : Renaud Coulon Editor: Adriana Legay Grade artist : Natacha Ikoli Production assistants: Emily Orshan, Rani Messias Styling assistants: Fabio Pace, Charlotte Jadke, Niklas Trnka Special thank you to: Djibrill Cisse, Nikeata Thompson, Birdmilk Collective, Cafe Zum Lowen, Teatro Munganga, Splash Studios, Glint Berlin, Numero Berlin