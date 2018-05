Lenny Kravitz dévoile le clip de son nouveau single "It's Enough"

Le titre sera à retrouver sur le prochain album du musicien américain “Raise Vibration” attendu pour le 7 septembre prochain.

Le tout premier single du prochain album de Lenny Kravitz se veut comme un morceau militant, comme une "réflexion intense sur l'état actuel de notre monde".

Attendu pour le 7 septembre prochain "Raise Vibration" sera le onzième album de l'artiste. Son dernier disque "Strut" est sorti en 2014.

Ce dernier a vendu plus de 40 millions d'albums dans le monde. Il s'est aussi essayé au cinéma avec "The Hunger Games", "Precious" et "The Butler".

Lenny Kravitz sera en tournée cet été en France, en Suisse et au Luxembourg.

Dates de tournée de Lenny Kravitz:

16/06/2018 - PARIS - ACCOR HOTELS ARENA

07/07/2018 - Argelès-Sur-Mer - Festival Les Déferlantes

08/07/2018 - Nîmes - Festival De Nîmes

10/07/2018 - Bordeaux - Zenith Arena

12/07/2018 - Juan Les Pins - Jazz A Juan Festival

13/07/2018 - Tours, France - American Tours Festival

20/07/2018 - Nyon (Suisse) - Paléo Festival

23/07/2018 - Roeser (Luxembourg) - Rockhal

25/07/2018 - Lille - Zenith Arena

27/07/2018 - Vienne - Théâtre Antique De Vienne

30/07/2018 - Colmar - Foire de Colmar